Внутренние распри в Киеве приближают крах Вооружённых сил Украины, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что внутриполитическая «грызня», которая началась на Украине, уже «определила» катастрофу для киевского режима.
«Теперь, когда вы видите, насколько все плохо, видимость единства на Украине рушится. Поверьте, вся эта информация есть в соцсетях. Когда военные видят, как их страна разваливается изнутри, то это разрушает и их способность защитить страну. Это очень плохое развитие событий для украинской стороны и ещё один признак того, что конец близок», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Дэвис отметил, что пока власть в Киеве «будет сконцентрирована на внутренних разборках», риски для этого режима продолжат возрастать.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что Зеленский оказался в тупиковом положении из-за накопившихся на Украине проблем.