Новые населенные пункты Приморья подключат к газу

В Приморском крае продолжается реализация программы социальной газификации, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в региональном минэнерго, в этом году специалисты АО «Газпром газораспределение ДВ» ведут строительство распределительного газопровода в поселке Зима Южная Надеждинского района для подключения частных домовладений к природному газу. Также планируется начало строительства газопроводов для перевода на газ домов в поселке Шмидтовка и селе Прохладное.

Подать заявку на подключение можно через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, в личном кабинете на сайте АО «Газпром газораспределение ДВ», а также в клиентских офисах ГРО. Во Владивостоке прием ведется по адресу: ул. Мельниковская, 119.

В Приморском крае действует мера социальной поддержки по газификации жилых домов в рамках закона № 1147-КЗ. Консультации предоставляет Центр социальной поддержки населения Приморского края.