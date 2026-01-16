Новые населенные пункты Приморья подключат к газу

Как рассказали в региональном минэнерго, в этом году специалисты АО «Газпром газораспределение ДВ» ведут строительство распределительного газопровода в поселке Зима Южная Надеждинского района для подключения частных домовладений к природному газу. Также планируется начало строительства газопроводов для перевода на газ домов в поселке Шмидтовка и селе Прохладное.