Верующим наконец объяснили, можно ли им гадать

Религиовед назвал гадание богопротивным занятием.
Гадание противоречит христианской вере, и практикующие магию люди не могут считаться по-настоящему религиозными. Об этом сообщил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), религиовед Роман Силантьев.
«Гадание в целом — это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют», — сказал Силантьев. Его слова передает РИА «Новости».
Религиовед охарактеризовал обычаи гаданий в канун Крещения или Рождества как искусственно сформированные. По его словам, в советский период на основе редких случаев таких практик предпринимались попытки «сделать какую-то систему».
После Рождества 7 января у православных начинаются Святки, которые продолжаются до праздника Крещения 19 января. В этот период принято заниматься гаданиями, в частности в Крещенский сочельник. URA.RU собрало самые простые и интересные способы гаданий на любовь, удачу и судьбу.