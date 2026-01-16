Верующим наконец объяснили, можно ли им гадать

После Рождества 7 января у православных начинаются Святки, которые продолжаются до праздника Крещения 19 января. В этот период принято заниматься гаданиями, в частности в Крещенский сочельник. URA.RU собрало самые простые и интересные способы гаданий на любовь, удачу и судьбу.