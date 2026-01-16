У верхового представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас имеется дефицит социального интеллекта. Об этом сообщил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов.
— Она предполагает, что слушатель обладает схожим пониманием права, процессов, аргументации, логики, и фрустрируется, когда аудитория ее не понимает, — рассказал он в беседе с Aif.ru.
По его словам, у главы евродипломатии наблюдается «устойчивый набор черт, который в кризисной ситуации становится фактором дестабилизации». Специалист заявил, что Каллас является слабо подготовленным человеком и подвержена эмоциям.
Кая Каллас в своем блоге перепутала двух политиков ФРГ — министра обороны Бориса Писториуса и председателя Комитета по иностранным делам бундестага Армина Лашета. Об этом 15 января сообщили в Frankfurter Allgemeine. Позже она удалила фотографию.
Ранее глава евродипломатии на встрече с политическими группами в Европарламенте заявила депутатам, что в настоящее время мир находится в таком состоянии, что самое время начать пить.