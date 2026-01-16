Грипп или ОРВИ: как отличить заболевания по симптомам и когда нужно срочно бежать к врачу

Каждую зиму тысячи людей задаются вопросом, чем они заболели: обычной простудой или настоящим гриппом? Симптомы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа во многом схожи, поэтому самостоятельно распознать болезнь трудно. Врач-терапевт Надежда Чернышова отмечает, что «отличить грипп от ОРВИ обычному человеку, когда он сам заболел, зачастую довольно сложно. И в этом нет особой необходимости. Самому себе ставить диагноз — не очень правильная стратегия». Другими словами, не стоит пытаться поставить диагноз самостоятельно и переносить болезнь на ногах. Важно вовремя обратить внимание на тревожные симптомы и при необходимости обратиться к врачу. Итак, чем отличаются симптомы ОРВИ от гриппа и когда бить тревогу?
Как начинается ОРВИ.
ОРВИ — это общее название для множества вирусных простудных заболеваний, поражающих дыхательные пути. Чаще всего инфекция вначале локализуется в верхних отделах дыхательной системы — в носоглотке или горле. Первые признаки ОРВИ обычно связаны именно с этими «входными воротами» инфекции: у заболевшего появляются насморк, заложенность носа, чихание, першение или боль в горле. Нередко присоединяется и сухой кашель на ранней стадии болезни. В первые дни самочувствие может быть относительно удовлетворительным: температура при обычной ОРВИ зачастую невысокая (37−38 °С) или остаётся нормальной, беспокоят преимущественно местные симптомы: насморк, кашель, боль в горле.
Первое, что нужно сделать, — это остаться дома и не ходить на работу. Не стоит заражать коллег или рисковать своим здоровьем: чем раньше начнётся лечение в спокойной домашней обстановке, позволяя организму сконцентрироваться на восстановлении, тем быстрее вы выздоровеете и тем меньше риск осложнений.
Надежда Чернышова.
Врач-терапевт.
Однако по мере распространения вируса по организму состояние ухудшается: появляются слабость, озноб, ломота в мышцах и суставах, головная боль, поднимается температура тела. Эти симптомы интоксикации могут быть выражены умеренно, но всё же доставляют дискомфорт. Обычно при ОРВИ через несколько дней состояние начинает улучшаться, а температура спадает. Врач напоминает: «Повышение температуры и боли в мышцах скорее характерны для гриппа. Насморк, кашель, заложенность носа и боль при глотании более свойственны для ОРВИ».
Главные симптомы гриппа: как понять, что заболели серьёзно.
Грипп — это тоже ОРВИ, но вызываемая конкретным вирусом гриппа, который обычно приводит к более тяжелому течению болезни. В отличие от обычной простуды, грипп начинается остро и внезапно. Заболевание может буквально за час-другой «свалить» человека с ног: резко поднимается высокая температура (часто до 39 и выше), появляется выраженный озноб. Больной ощущает сильную слабость, разбитость, нередко возникают интенсивные головные боли и боли в мышцах. Аппетит пропадает, возможно головокружение. В первые сутки гриппа, как правило, отсутствуют кашель и насморк; эти симптомы присоединяются лишь на 2−3-й день болезни и нередко связаны с осложнениями.
При гриппе также нередко развивается светобоязнь, появляется резь в глазах, происходит покраснение слизистых глаз — это признаки сильной интоксикации организма. Кашель при гриппе, если возникает, чаще сухой, болезненный, может сопровождаться ощущением боли за грудиной. В целом первые сутки проходят гораздо тяжелее, чем при обычной простуде: человек буквально прикован к постели из-за лихорадки и выраженной слабости. Даже после снижения температуры общее недомогание может сохраняться длительно — это так называемый постгриппозный астенический синдром, когда слабость и разбитость ощущаются ещё 1−2 недели.
Чем опасно игнорировать симптомы и не лечиться.
Некоторые переносят простуду или даже грипп на ногах, откладывают визит к врачу и ограничиваются минимальным лечением. Подобное пренебрежение чревато тяжёлыми последствиями. Любая ОРВИ может осложниться распространением инфекции на другие органы, например воспалением бронхов или лёгких (бронхит, пневмония), воспалением среднего уха (отит) или придаточных пазух носа (синусит). В редких случаях вирусная инфекция даёт осложнения на сердце (миокардит) или головной мозг (менингит, энцефалит).
Грипп в этом отношении особенно опасен — он чаще приводит к тяжёлым, иногда угрожающим жизни осложнениям. Как подчёркивают специалисты, крайне опасно переносить грипп на работе или учёбе: повышается риск, что болезнь перейдёт в тяжёлую форму.
Надежда Чернышова предупреждает: «Грипп, в отличие от ОРВИ, иногда развивается стремительно и может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до летальных исходов». Даже молодые и здоровые люди не застрахованы от самых тяжёлых форм гриппа — стремительное ухудшение состояния может привести к критическим нарушениям дыхания и работы сердца. Врач отмечает, что в таких случаях счёт времени идёт на минуты: без неотложной медицинской помощи есть риск трагических последствий. Поэтому очень важно при гриппе внимательно следить за своим состоянием и при первых признаках ухудшения сразу обращаться к врачу.
Когда нужно срочно вызывать врача.
Как понять, что болезнь протекает особенно тяжело и требуется срочная медицинская помощь? Врач-терапевт рекомендует немедленно вызвать доктора на дом или скорую помощь при появлении следующих симптомов ухудшения:
выраженная одышка, затруднённое дыхание, чувство нехватки воздуха;сильные боли или ощущение сдавленности в груди;резкое ухудшение состояния после периода улучшения или стабильного течения болезни;высокая температура (39 °C и выше), которая не снижается приёмом жаропонижающих средств;спутанность сознания, сильная сонливость, обмороки;интенсивная головная боль, которая не проходит.
Наличие любого из этих признаков — веский повод немедленно обратиться за медицинской помощью. Особенно внимательными к симптомам гриппа и ОРВИ должны быть родители маленьких детей, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, так как у них осложнения развиваются быстрее. При малейших признаках резкого ухудшения самочувствия или появлении необычных симптомов нужно без промедления вызывать врача. Специалист оценит тяжесть состояния, поставит точный диагноз (при необходимости подтвердит грипп тестами) и назначит нужное лечение. В некоторых случаях может потребоваться госпитализация, чтобы избежать критических последствий.
И грипп, и другие ОРВИ требуют серьёзного отношения. При первых признаках респираторной инфекции лучше остаться дома, отдохнуть и дать организму возможность побороть вирус. Основное лечение при любых простудных заболеваниях — это постельный режим, обильное питьё и симптоматическая терапия (жаропонижающие при высокой температуре, капли в нос при насморке и т.д.). Если же состояние ухудшается, не затягивайте с обращением к врачу: своевременная медицинская помощь поможет избежать осложнений. Надежда Чернышова напоминает: «И ОРВИ, и грипп требуют домашнего режима, обильного питья и, при необходимости, наблюдения врача». Выполняя эти рекомендации и прислушиваясь к своему организму, большинство людей успешно выздоравливают без последствий.
