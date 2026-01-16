Грипп или ОРВИ: как отличить заболевания по симптомам и когда нужно срочно бежать к врачу

Каждую зиму тысячи людей задаются вопросом, чем они заболели: обычной простудой или настоящим гриппом? Симптомы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа во многом схожи, поэтому самостоятельно распознать болезнь трудно. Врач-терапевт Надежда Чернышова отмечает, что «отличить грипп от ОРВИ обычному человеку, когда он сам заболел, зачастую довольно сложно. И в этом нет особой необходимости. Самому себе ставить диагноз — не очень правильная стратегия». Другими словами, не стоит пытаться поставить диагноз самостоятельно и переносить болезнь на ногах. Важно вовремя обратить внимание на тревожные симптомы и при необходимости обратиться к врачу. Итак, чем отличаются симптомы ОРВИ от гриппа и когда бить тревогу?