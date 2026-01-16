Криминалист предрёк рост числа краж и грабежей на фоне подорожания серебра

«Как говорится, чтобы это всё не лежало на виду, в том числе и от гостей прятать, и от детей. Потому что дети тоже склонны сейчас что-нибудь стащить и продать ради карманных денег. Конечно, можно ожидать всплеска квартирных краж, разбойных нападений на ломбарды, которые скупают серебро и золото, на мастерские, где ремонтируют в большом количестве всякие предметы радиоэлектроники», — заключил эксперт.