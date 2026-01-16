Криминалист предрёк рост числа краж и грабежей на фоне подорожания серебра

После роста цен стоит охранять его тщательнее. Всё, что дорожает, пользуется спросом, — и об этом вспомнят разбойники, воришки и все, кто относится к криминальному элементу. В первую очередь, конечно, нужно охранять ломбарды, которые занимаются скупкой серебра и золота. Охранять должны всякие радиомастерские, потому что могут похищать запчасти и извлекать оттуда серебро.
Михаил Игнатов.
Криминалист.
Простым же гражданам Игнатов тоже советует беречь свои драгоценности: усилить охрану дома, установить сигнализацию, прятать украшения подальше, чтобы ничего не лежало на виду.
«Как говорится, чтобы это всё не лежало на виду, в том числе и от гостей прятать, и от детей. Потому что дети тоже склонны сейчас что-нибудь стащить и продать ради карманных денег. Конечно, можно ожидать всплеска квартирных краж, разбойных нападений на ломбарды, которые скупают серебро и золото, на мастерские, где ремонтируют в большом количестве всякие предметы радиоэлектроники», — заключил эксперт.
Напомним, что серебро стабильно дорожает, только за 2025 год стоимость фьючерса увеличилась более чем на 142%. Так, по последним данным, стоимость серебра на бирже Comex достигла рекордного уровня, превысив $90 за тройскую унцию. Драгметалл вышел на второе место в мире, обогнав компанию NVIDIA, — $4,79 трлн против $4,499 трлн. На первом месте находится золото ($32,103 трлн).
