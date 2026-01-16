Bloomberg: первый американский линкор «Трамп» может стоить $22 миллиарда

Первый линкор перспективного класса «Трамп», разрабатываемого для ВМС США, может обойтись бюджету в сумму до 22 миллиардов долларов. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительные расчеты, корабль может стать самым дорогим военным судном в истории страны.
О создании нового класса боевых кораблей президент США Дональд Трамп объявил в конце декабря 2025 года. Первоначальную оценку стоимости представил аналитик бюджетного управления Конгресса по военно-морским программам Эрик Лабс, указав, что итоговая цена будет зависеть от ряда еще не утвержденных параметров, включая водоизмещение, численность экипажа и состав вооружения.
При наиболее экономичном варианте стоимость может составить около 15,1 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что в США в честь президента страны Дональда Трампа назвали новые военные корабли, которые будут строиться в рамках модернизации флота.