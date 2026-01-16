Bloomberg: первый американский линкор «Трамп» может стоить $22 миллиарда

Первый линкор перспективного класса «Трамп», разрабатываемого для ВМС США, может обойтись бюджету в сумму до 22 миллиардов долларов. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительные расчеты, корабль может стать самым дорогим военным судном в истории страны.