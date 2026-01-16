Ричмонд
В Омске газифицируют частный сектор в рамках проекта «Чистый воздух»

За три года действия программы в регионе более 5600 индивидуальных жилых домов подключены к газу.

Источник: Аргументы и факты

Газификация частного сектора остается приоритетом омской политики в области экологии. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он подчеркнул эффективность федерального проекта «Чистый воздух», который уже дал заметные экологические результаты.

По итогам прошлого года межведомственная рабочая группа и региональный штаб по реализации национального проекта отметили полное выполнение запланированных мероприятий. За 2022−2025 годы газифицировано более 2,1 тысячи частных домов. Из них 1808 домовладений были подключены к газоснабжению с марта по сентябрь 2025 года, а еще 310 собственников получили компенсацию за перевод на экологичное топливо в декабре того же года.

Всего за три года, начиная с 2022 года, было газифицировано 5606 частных домов в регионе. Это значительно способствует снижению концентрации вредных веществ в жилых районах и созданию более безопасной и комфортной городской среды.

Ранее мы писали о том, что директоров двух омских фирм обвинили в мошенничестве при газификации.