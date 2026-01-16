В Омске газифицируют частный сектор в рамках проекта «Чистый воздух»

По итогам прошлого года межведомственная рабочая группа и региональный штаб по реализации национального проекта отметили полное выполнение запланированных мероприятий. За 2022−2025 годы газифицировано более 2,1 тысячи частных домов. Из них 1808 домовладений были подключены к газоснабжению с марта по сентябрь 2025 года, а еще 310 собственников получили компенсацию за перевод на экологичное топливо в декабре того же года.