Как жителям Татарстана рассчитать размер пенсии

Для получения страховой пенсии человек должен иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В противном случае ему полагается лишь социальная пенсия, которая меньше по своему размеру, а также на нее выходят позднее.
Для расчета размера страховой пенсии применяется следующая формула: размер пенсии = фиксированная выплата + (число пенсионных баллов x стоимость пенсионного балла).
В 2026 году размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 рубля. Она не зависит от стажа и имеющихся пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного балла в этом году установлена на уровне 156,76 рубля. Количество баллов зависит от того, сколько человек проработал официально, а также какую заработную плату получал.
Например, житель Татарстана за свою жизнь проработал 35 лет и заработал 130 пенсионных баллов. Размер его пенсии в текущем году рассчитывается по формуле: 9584,69 + (130×156,76) = 29 963,49 рубля.