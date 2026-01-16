Ричмонд
Как жителям Татарстана рассчитать размер пенсии

Жители Татарстана при наличии минимально установленных трудового стажа и пенсионных баллов могут стать получателями страховой пенсии. О том, как рассчитать ее размер, — в материале «Татар-информа».

Источник: Reuters

Для получения страховой пенсии человек должен иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В противном случае ему полагается лишь социальная пенсия, которая меньше по своему размеру, а также на нее выходят позднее.

Для расчета размера страховой пенсии применяется следующая формула: размер пенсии = фиксированная выплата + (число пенсионных баллов x стоимость пенсионного балла).

В 2026 году размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 рубля. Она не зависит от стажа и имеющихся пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного балла в этом году установлена на уровне 156,76 рубля. Количество баллов зависит от того, сколько человек проработал официально, а также какую заработную плату получал.

Например, житель Татарстана за свою жизнь проработал 35 лет и заработал 130 пенсионных баллов. Размер его пенсии в текущем году рассчитывается по формуле: 9584,69 + (130×156,76) = 29 963,49 рубля.