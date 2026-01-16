Москалькова рассказала о правах «добросовестного покупателя»: кого защищают при «схеме Долиной»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила решение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной. Она назвала его «абсолютно справедливым». По словам Татьяны Москальковой, суд должен наказывать мошенников, а не тех, кто стал их жертвой. Так омбудсмен заявила в интервью KP.RU.