Москалькова рассказала о правах «добросовестного покупателя»: кого защищают при «схеме Долиной»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила решение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной. Она назвала его «абсолютно справедливым». По словам Татьяны Москальковой, суд должен наказывать мошенников, а не тех, кто стал их жертвой. Так омбудсмен заявила в интервью KP.RU.
Татьяна Москалькова напомнила, что в России тема «добросовестного приобретателя» стоит довольно остро. Она привела в пример дело двухлетней давности.
«Верховный суд по нашему ходатайству создал важный прецедент: семья, купившая дом у мошенников с поддельными документами, была защищена. Суд тогда четко указал, что добросовестный приобретатель не должен нести ответственность за чужие преступления. Поэтому решение Верховного суда по “делу Долиной “абсолютно справедливо”, — прокомментировала омбудсмен.
