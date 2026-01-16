Ричмонд
Москалькова рассказала о правах «добросовестного покупателя»: кого защищают при «схеме Долиной»

Москалькова назвала решение Верховного суда по делу Долиной справедливым.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила решение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной. Она назвала его «абсолютно справедливым». По словам Татьяны Москальковой, суд должен наказывать мошенников, а не тех, кто стал их жертвой. Так омбудсмен заявила в интервью KP.RU.

Татьяна Москалькова напомнила, что в России тема «добросовестного приобретателя» стоит довольно остро. Она привела в пример дело двухлетней давности.

«Верховный суд по нашему ходатайству создал важный прецедент: семья, купившая дом у мошенников с поддельными документами, была защищена. Суд тогда четко указал, что добросовестный приобретатель не должен нести ответственность за чужие преступления. Поэтому решение Верховного суда по “делу Долиной “абсолютно справедливо”, — прокомментировала омбудсмен.

Россияне между тем обеспокоились дальнейшими действиями Роскомнадзора. В Сеть просочилась информация о якобы полной блокировке Telegram. Однако, вопреки многочисленным теориям, в стране не планируют таких шагов. Мессенджер эффективно взаимодействует с Россией, уведомил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
