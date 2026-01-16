Европа смогла выделить Гренландии чуть больше 30 военных: они встанут на защиту острова от США

Европейские государства по просьбе Дании постепенно направляют в Гренландию своих военных. Солдаты НАТО будут защищать остров от нападок со стороны США. Однако европейские лидеры на данный момент смогли выделить Дании всего порядка 30 военных.
Последними в Гренландию прибыли французские бойцы. Их набралось 15 человек. Такая же по численности группа будет направлена в Гренландию от Германии.
По имеющимся данным, сейчас просьбу Дании поддержали всего семь стран НАТО. В их числе Швеция, Британия, Норвегия и Нидерланды. Однако Лондон смог отправить на остров всего одного своего военного. Остальные государства пока не делали официальных заявлений о количестве готовых к защите Гренландии солдат.
Несмотря на воинственный настрой президента США Дональда Трампа, он все же получил заветную Нобелевскую премию мира. Американский лидер принял награду от представительницы венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Политик вручила Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира.