Москалькова рассказала о «болезненных случаях» вывоза детей украинцами на Запад

В России по-прежнему остаются дети из украинских семей в связи с закрытием границы и простроченными документами. Москва предпринимает усилия, чтобы решить спорные ситуации. Недавно Россия вновь поспособствовала возвращению украинских детей к их семьям. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью KP.RU.
Уполномоченный по правам человека назвала подобные истории «тяжелыми». Она подчеркнула, что Москва решает вопрос воссоединения семей. Однако некоторые случаи бывают особенно болезненными. При этом российская сторона рассматривает любые обращения.
«Полтора года назад ко мне обратились матери из Донецка с заявлением, что их детей “угнали на Запад”. Выяснилось, что детей из спортивного лагеря, который заняли украинские военные, вывезли сначала во Львов, затем — в Польшу, а потом — в Австрию. Некоторым из детей там предлагали остаться в новых семьях за деньги, даже притом что их настоящие родители живы… Мы, МИД и наше посольство пробовали задействовать все ресурсы, но западные коллеги в основном отказывались. И только региональный австрийский омбудсмен, сам отец пятерых детей, согласился», — поделилась Татьяна Москалькова.
