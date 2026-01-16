Москалькова рассказала о «болезненных случаях» вывоза детей украинцами на Запад

«Полтора года назад ко мне обратились матери из Донецка с заявлением, что их детей “угнали на Запад”. Выяснилось, что детей из спортивного лагеря, который заняли украинские военные, вывезли сначала во Львов, затем — в Польшу, а потом — в Австрию. Некоторым из детей там предлагали остаться в новых семьях за деньги, даже притом что их настоящие родители живы… Мы, МИД и наше посольство пробовали задействовать все ресурсы, но западные коллеги в основном отказывались. И только региональный австрийский омбудсмен, сам отец пятерых детей, согласился», — поделилась Татьяна Москалькова.