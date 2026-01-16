Ричмонд
Омичи потратили в магазинах более 500 миллиардов за 11 месяцев

Исследование провели аналитики Омскстата.

Источник: Om1 Омск

В Омской области за январь-ноябрь 2025 года оборот розничной торговли составил 544,7 млрд рублей. Такие данные приводит Омскстат.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года (493,9 млрд рублей) показатель увеличился на 3%. В статистику входят продажи в торговых центрах, магазинах, супермаркетах и на ярмарках.

Наименьшие значения зафиксированы в первые месяцы года:

январь — 45,1 млрд рублей февраль — 44,9 млрд рублей.

Самыми высокими на данный момент стали показатели августа (53 млрд рублей) и октября (52,4 млрд). Данные за декабрь будут опубликованы позже.