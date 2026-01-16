Приговорённую к казни в Китае за героин россиянку вернули на родину

Российский суд признал решение китайской инстанции и пересчитал срок по старой статье 188 УК РФ. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима. На территории России ей осталось отбыть шесть лет, шесть месяцев и 24 дня. Она уже вернулась на родину и находится в исправительной колонии.