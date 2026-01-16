Приговорённую к казни в Китае за героин россиянку вернули на родину

Её уличили в попытке провезти два килограмма героина из Макао в материковый Китай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда. Позже приговор смягчили — сначала до пожизненного заключения, затем до 25 лет тюрьмы.
Российский суд признал решение китайской инстанции и пересчитал срок по старой статье 188 УК РФ. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима. На территории России ей осталось отбыть шесть лет, шесть месяцев и 24 дня. Она уже вернулась на родину и находится в исправительной колонии.
Ранее экс-мэра китайского Гуанчжоу Чжан Ци приговорили к смертной казни за коррупцию и растрату. Во время обысков у него конфисковали 13,5 тонны золота и наличные на 286 млрд юаней.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.