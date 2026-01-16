Еврокомиссия хочет использовать кредитование Украины в своих интересах, навязывая украинской стороне жёсткие условия, сообщает The European Conservativ.
«Европейская комиссия собирается одобрить кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины. Киеву разрешат закупать оружие вне Европы только в виде исключения. Помощь направлена на поддержание военных усилий и одновременно укрепление оборонной промышленности ЕС, объединяя конфликт в систему, которая рассматривает конфликт у как обычную часть политики ЕС», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что ЕК, пользуясь отчаянным положением Киева, навязывает ему «невиданные условия кредитования».
«Комиссия использует зависимость Киева для навязывания правил, которые до недавнего времени казались политически немыслимыми: общие фонды должны оставаться в Европе и служить европейским стратегическим интересам», — написал автор.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский за счёт помощи украинской стороне обеспечивает поступление денежных средств коррумпированным политикам из Соединённых Штатов и ЕС. В частности, по его словам, деньги, направленные Киеву, осели в кармане главы европейской дипломатии Каи Каллас.