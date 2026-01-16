В Кузбассе частично отменили междугородние и пригородные автобусные рейсы

КЕМЕРОВО, 16 янв — РИА Новости. Междугородние и пригородные автобусные рейсы частично отменены в Кузбассе из-за сильных морозов, сообщает министерство транспорта региона.
«Уважаемые пассажиры, в связи с усилениями морозов рейсы по междугороднему и пригородному сообщению частично отменяются. Актуальную информацию о фактическом выполнении рейсов можно получить по телефонам справочных и диспетчерских служб автовокзалов и автопредприятий вашего города», — говорится в сообщении.
По данным Кемеровского гидрометцентра температура воздуха по области в ночь на пятницу составляла минус 39 — минус 44 градуса. Днем в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза.