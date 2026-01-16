Жители Ростовской области смогут наблюдать самую яркую комету 2026

Жители Ростовской области смогут увидеть самую яркую комету 2026 года. Информация об этом размещена на различных ресурсах для наблюдения за звездным небом.
Новая комета — C/2025 R3 (PanSTARRS) — была обнаружена в сентябре 2025 года. Она максимально приблизится к Солнцу и Земле в конце апреля 2026-го. Ожидается, что ее можно будет увидеть в бинокль и даже невооруженным глазом.
А вот другое редкое за другим редким явлением у жителей региона вряд ли получится наблюдать. О нем «КП-Ростов-на-Дону» рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Демин.
По словам специалиста, 22 января Меркурий, Венера и Марс окажутся в соединении с Солнцем, выстроившись в компактную фигуру на небосводе.
— В астрономии, в принципе, нет понятия парада планет. То, что произойдет 22 января, называется соединением. Планеты земной группы будут находиться всего в нескольких градусах от солнечного диска, что делает это событие особенно редким. Следующий раз подобное расположение можно будет наблюдать лишь в 2038 году.
К сожалению, из-за света Солнца увидеть это явление можно будет только с помощью специальных космических телескопов.
