Жители Ростовской области смогут наблюдать самую яркую комету 2026

— В астрономии, в принципе, нет понятия парада планет. То, что произойдет 22 января, называется соединением. Планеты земной группы будут находиться всего в нескольких градусах от солнечного диска, что делает это событие особенно редким. Следующий раз подобное расположение можно будет наблюдать лишь в 2038 году.