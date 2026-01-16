Тройной удар из космоса: астроном предупредил о летящей к Земле опасности

«Существуют три астероида, которые могут быть опасны для Земли. Первый — Апофис, это околоземный астероид размером приблизительно 370 метров. Ожидается, что близко к Земле он подойдёт 13 апреля 2029 года, потом в 2036 и 2068 годах», — сообщил Киселев.