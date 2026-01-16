Тройной удар из космоса: астроном предупредил о летящей к Земле опасности

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказал aif.ru о трех астероидах, которые могут быть опасны для Земли.
«Существуют три астероида, которые могут быть опасны для Земли. Первый — Апофис, это околоземный астероид размером приблизительно 370 метров. Ожидается, что близко к Земле он подойдёт 13 апреля 2029 года, потом в 2036 и 2068 годах», — сообщил Киселев.
Второй — астероид 2024 YR4. По оценкам, его диаметр может достигать 90 метров. Ожидается, что он столкнётся с Землёй 22 декабря 2032 года. «Если это произойдёт, то может вызвать мощный взрыв в атмосфере или образование ударного кратера с сопутствующими разрушениями», — обозначил астроном.
Третий — астероид 2011 UL21, имеющий второе название — убийца планет, диаметром около 2,5 километра. «Такого размера астероида достаточно, чтобы нарушить баланс жизни на целом континенте и нанести серьёзный урон для самой планеты», — констатировал Киселев.
Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил о том, что вновь обнаруженный астероид CE2XZW2 имеет значительную вероятность столкновения с Землей. Позже данное утверждение было официально опровергнуто.