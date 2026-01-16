Тренер «Авангарда» поддержал форварда, который устроил драку с игроком ЦСКА

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше одобрил поступок форварда Клима Костина, вступившегося за партнёра в игре КХЛ с ЦСКА (2:1). По словам специалиста, в подобные моменты команда должна стоять друг за друга.
«Когда против твоего партнёра сыграли плохо и грязно, то надо за него вступиться. И тут вопрос даже не драки, а того, что надо постоять за себя. Я был очень доволен увидеть реакцию Клима, который поехал защищать интересы нашей команды», — сказал Буше.
Отдельно наставник вспомнил похожий эпизод с Александром Волковым, который надолго выбыл из-за травмы. Тогда, как и сейчас, арбитры, по словам Буше, не назначили удаления, что, по его мнению, и провоцирует игроков на силовую защиту партнёров.