Как ИИ меняет моду в мире и Казахстане

В Казахстане уже есть свой ИИ-дизайнер — Айгуль Мусабаева, которая объединяет казахские традиции, современные технологии и моду. Инженер-геотехник и PhD-кандидат, она пришла в искусство через науку, используя ИИ как соавтора для создания визуальных образов с глубоким культурным смыслом. Айгуль переосмысливает этнические элементы: сакские орнаменты, қошқар мүйіз, текстуры войлока — в современном ключе, создавая образы сильной и осознанной «қазақ аруы» XXI века. Сегодня Айгуль развивает проект AIEL, где с помощью ИИ любая женщина может увидеть себя в этнообразе, доказывая, что технологии могут не вытеснять культуру, а давать ей новое, живое звучание.