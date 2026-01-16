Как ИИ меняет моду в мире и Казахстане

ИИ ускоряет процессы, снижает затраты и способствует устойчивости. В этой статье El.kz разберет, как ИИ трансформирует моду.
ИИ в дизайне одежды: от идей к прототипам.
Традиционный дизайн одежды требует времени, вдохновения и ручного труда. ИИ меняет творческий процесс, используя генеративные модели для создания эскизов, паттернов и 3D-моделей на основе текстовых описаний или изображений. Дизайнеры могут генерировать сотни вариаций за минуты, что раньше занимало недели. Например, бренд Tommy Hilfiger сотрудничал с IBM и Fashion Institute of Technology для создания дизайнов на основе архивных изображений, полностью сгенерированных ИИ. В Гонконге Calvin Wong представил AiDA — систему, которая генерирует чертежи из набросков и идей цветов, помогая дизайнерам сохранять креативность. AiDA была использована на мероприятии «Fashion X AI», где создали более 80 нарядов с уникальными силуэтами.
ИИ-дизайнеры: машины как творцы.
ИИ не просто инструмент — он может выступать как полноценный дизайнер. В 2023 году DeepVogue AI от DeepBlue Technology занял второе место в China Fashion Design Innovation Conference, обойдя дизайнеров из модных школ.
Виртуальные инфлюенсеры, такие как Lil Miquela, сотрудничают с Prada и другими брендами, демонстрируя ИИ-одежду в цифровом мире. Это открывает метаверс для моды: цифровая одежда как NFT, без физического производства.
Шоу мод с ИИ-сгенерированной одеждой.
Одним из ярких примеров стало AI Fashion Week. Первое мероприятие прошло в Нью-Йорке в апреле 2023 года: более 350 работ, созданных с помощью Midjourney и Stable Diffusion, показали на 24 цифровых экранах. 50 коллекций выбрали путем публичного голосования. Второе — в Милане в ноябре 2023. Moncler использовал ИИ для коллекции Genius Fall/Winter 2023.
В Казахстане уже есть свой ИИ-дизайнер — Айгуль Мусабаева, которая объединяет казахские традиции, современные технологии и моду. Инженер-геотехник и PhD-кандидат, она пришла в искусство через науку, используя ИИ как соавтора для создания визуальных образов с глубоким культурным смыслом. Айгуль переосмысливает этнические элементы: сакские орнаменты, қошқар мүйіз, текстуры войлока — в современном ключе, создавая образы сильной и осознанной «қазақ аруы» XXI века. Сегодня Айгуль развивает проект AIEL, где с помощью ИИ любая женщина может увидеть себя в этнообразе, доказывая, что технологии могут не вытеснять культуру, а давать ей новое, живое звучание.
Примеры ИИ-шоу мод: виртуальные примерки и персонализация.
ИИ делает шопинг удобнее: виртуальные try-on позволяют «примерить» одежду на аватаре, похожем на вас. Инструменты вроде Kling AI, OOTDiffusion и Photo AI генерируют реалистичные изображения с 40+ моделями разных типов фигур. Бренды ASOS, Nike и Google Shopping используют это для снижения возвратов.
Персонализация: ИИ анализирует данные для рекомендаций.
ИИ прогнозирует тренды, анализируя соцсети, показы и продажи, помогает оптимизировать цепочки производства, минимизировать отходы, снижает перепроизводство и загрязнения.
ИИ не заменяет дизайнеров, а усиливает их: ускоряет креатив, делает моду доступной и экологичной. Будущее — в симбиозе человека и машины. В 2026 году мы увидим больше виртуальных шоу и персонализированной одежды. Но важно помнить: ИИ — инструмент, а настоящая мода рождается из человеческого вдохновения.