Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу

«ЦОДД: сегодня в Москве возможны локальные ограничения движения. На авто — после 20.00 мск. В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО сегодня для поездок используйте метро. Поездки на автомобиле планируйте после 20.00 мск», — говорится в Telegram-канале дептранса.