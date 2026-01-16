МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу из-за ограничений движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО, сообщили в столичном департаменте транспорта.
«ЦОДД: сегодня в Москве возможны локальные ограничения движения. На авто — после 20.00 мск. В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО сегодня для поездок используйте метро. Поездки на автомобиле планируйте после 20.00 мск», — говорится в Telegram-канале дептранса.
Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.