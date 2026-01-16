Депутат Свинцов призвал не беспокоиться о судьбе Telegram в России

В России не будут полностью блокировать Telegram, так как платформа взаимодействует с властями. Об этом в пятницу, 16 января, заявил зампредседателя комитета ГД по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов.
— Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram можно не беспокоиться, — цитирует его ТАСС.
Скорость работы WhatsApp* тем временем сократилась на 70−80 процентов. Наибольшее число жалоб на работу платформы поступает из Московского региона.
В Роскомнадзоре ранее заявили, что сейчас нет никаких оснований для того, чтобы ведомство снимало ограничения с мессенджера WhatsApp*.
Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, прокомментировал статью Financial Times о блокировке облигаций мессенджера в связи с антироссийскими санкциями. По его словам, у компании нет российских инвесторов, а единственным акционером является он сам.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.