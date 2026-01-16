Омские подрядчики завершили благоустройство по требованиям прокуратуры

Прокуратура Кировского округа Омска проверила соблюдение законодательства при реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В ходе проверки выяснилось, что подрядчик — ООО «Силура Индастри» — работал над капитальным ремонтом тепловых сетей на улицах Рокоссовского и Дианова. Однако часть обязательных по договору работ, в том числе восстановление благоустройства, в установленный срок не были выполнены. В связи с этим прокуратура внесла представление руководству компании, потребовав устранить нарушения. После прокурорского вмешательства ремонт и восстановительные работы, включающие восстановление благоустройства, были завершены.