Справка из военкомата понадобится некоторым белорусам для получения паспорта

Справку смогут сделать как в военкомате, так и в органе государственной безопасности. Это будет зависеть от того, к чему ему приписан военнообязанный. Получить документ можно бесплатно и в течение одного рабочего дня. Действовать справка будет полгода. Чтобы ее получить, необходимо будет предъявить военный билет или же удостоверение призывника. Если этого нет, то документ, удостоверяющий личность.