Справка из военкомата понадобится некоторым белорусам для получения паспорта. Подробности приводит «Экономическая газета».
В частности, справка из военкомата для получения белорусского паспорта нужна будет мужчинам до 27 лет. Указанное новшество прописано в указе президента Беларуси № 5 от 9 января 2026 года (подробнее мы писали здесь).
Теперь список документов, которые белорус при достижении 14-летнего возраста должен предоставить в Отдел по гражданству и миграции МВД для получения паспорта, был дополнен справкой из военкомата. Данную справку попросят у всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Исключение — те, кто оформил постоянное проживание за пределами страны и/или состоит на постоянном консульском учете.
Справку смогут сделать как в военкомате, так и в органе государственной безопасности. Это будет зависеть от того, к чему ему приписан военнообязанный. Получить документ можно бесплатно и в течение одного рабочего дня. Действовать справка будет полгода. Чтобы ее получить, необходимо будет предъявить военный билет или же удостоверение призывника. Если этого нет, то документ, удостоверяющий личность.
Ранее власти заявили о новой выплате для минчан на почти 1000 рублей — вот для кого.
Тем временем 65% опрошенных белорусов хотят сменить работу в 2026 из-за зарплаты.
Кстати, белорусский паспорт поднялся в мировом рейтинге «силы паспортов».
Кроме того, новый перечень работ с материальной ответственностью вступил в силу в Беларуси.