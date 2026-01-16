Ричмонд
Справка из военкомата понадобится некоторым белорусам для получения паспорта

Некоторым белорусам для получения паспорта нужна будет справка из военкомата — вот кому.

Источник: Комсомольская правда

Справка из военкомата понадобится некоторым белорусам для получения паспорта. Подробности приводит «Экономическая газета».

В частности, справка из военкомата для получения белорусского паспорта нужна будет мужчинам до 27 лет. Указанное новшество прописано в указе президента Беларуси № 5 от 9 января 2026 года (подробнее мы писали здесь).

Теперь список документов, которые белорус при достижении 14-летнего возраста должен предоставить в Отдел по гражданству и миграции МВД для получения паспорта, был дополнен справкой из военкомата. Данную справку попросят у всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Исключение — те, кто оформил постоянное проживание за пределами страны и/или состоит на постоянном консульском учете.

Справку смогут сделать как в военкомате, так и в органе государственной безопасности. Это будет зависеть от того, к чему ему приписан военнообязанный. Получить документ можно бесплатно и в течение одного рабочего дня. Действовать справка будет полгода. Чтобы ее получить, необходимо будет предъявить военный билет или же удостоверение призывника. Если этого нет, то документ, удостоверяющий личность.

