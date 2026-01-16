Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку в 2026 году

На вторичном рынке ситуация была более заметной: ставка снизилась с 26,6% в первом квартале до 21,3% в IV. Стоимость жилья увеличилась с 5,7 до 6,5 миллиона рублей. Требуемый первоначальный взнос за год немного уменьшился с 36,1% до 35,1%, а сумма ипотечного кредита — с 3,6 до 4,2 миллиона рублей. В результате ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке снизился с 80,2 до 74,5 тысячи рублей.