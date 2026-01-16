В Госдуме призвали не беспокоиться о блокировке Telegram в России

Ранее Свинцов предположил, что мессенджер WhatsApp могут полностью заблокировать в России в 2026 году. По его мнению, Роскомнадзор до конца года примет меры для полного отключения сервиса. Депутат напомнил, что WhatsApp принадлежит компании Meta*, признанной в РФ экстремистской. На его взгляд, в предвыборный период такие жёсткие шаги выглядят оправданными.