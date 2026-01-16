Ричмонд
В Госдуме призвали не беспокоиться о блокировке Telegram в России

Полную блокировку Telegram в России не планируют. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Свинцов предположил, что мессенджер WhatsApp могут полностью заблокировать в России в 2026 году. По его мнению, Роскомнадзор до конца года примет меры для полного отключения сервиса. Депутат напомнил, что WhatsApp принадлежит компании Meta*, признанной в РФ экстремистской. На его взгляд, в предвыборный период такие жёсткие шаги выглядят оправданными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Корпорация признана в РФ экстремистской.