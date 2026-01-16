Овчинский: два дома по программе реновации построили в СВАО

На северо-востоке Москвы завершилось строительство двух жилых комплексов в рамках программы реновации, общей площадью свыше 23 тысяч квадратных метров, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Один из жилых комплексов находится в Лосиноостровском районе по адресу: улица Изумрудная, дом 44/1. Он включает 170 квартир с общей жилой площадью более 9,5 тысячи квадратных метров.
«Другая новостройка возведена в районе Свиблово по адресу: проезд Нансена, дом 8. В жилом комплексе 372 квартиры, их площадь превышает 21,5 тысячи квадратных метров. Подъезды обустроены максимально просторными и светлыми. В каждом из них предусмотрены комнаты для консьержей, а также колясочные, в которых можно хранить детские коляски, велосипеды, лыжи и другой личный инвентарь, не занимая жилое пространство квартир», — цитирует Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Кроме того, в новых жилых комплексах предусмотрены удобные подземные парковки. Доступ к ним осуществляется прямо из домов благодаря современным лифтам.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что с начала программы реновации в Южном Тушине было передано пять новостроек на 1,2 тысячи квартир. Первая новостройка в этом районе была сдана в 2022 году. За три года количество жилых комплексов увеличилось до пяти, общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Все здания построены с учетом принципов безбарьерной среды.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Сергей Собянин ранее поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.