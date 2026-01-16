Овчинский: два дома по программе реновации построили в СВАО

Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что с начала программы реновации в Южном Тушине было передано пять новостроек на 1,2 тысячи квартир. Первая новостройка в этом районе была сдана в 2022 году. За три года количество жилых комплексов увеличилось до пяти, общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Все здания построены с учетом принципов безбарьерной среды.