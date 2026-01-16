Была в тюрьме с 2011 года: россиянка избежала смерти в китайской тюрьме и вернулась домой

Ранее KP.RU сообщил, что Московский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о контрабанде наркотиков: женщина, прибывшая из Турции, пыталась провезти запрещенное вещество через таможенную границу ЕАЭС, но была задержана. При досмотре у женщины нашли 0,19 грамма наркотиков. Суд признал ее виновной. Она призналась, что употребляет наркотики с 19 лет, а знакомый передал ей сверток в Турции перед вылетом. Суд признал россиянку виновной и вынес приговор — четыре года условно.