Была в тюрьме с 2011 года: россиянка избежала смерти в китайской тюрьме и вернулась домой

В 2011 году россиянку Марину Лопатину приговорили в Китае к смертной казни за попытку провоза двух килограммов героина. Сейчас она депортирована в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Все это время Лопатина находилась в тюрьме и ждала смерти. Позже власти КНР изменили меру пресечения на 25 лет лишения свободы. В России признали этот приговор, но по российским законам ей грозит 12 лет лишения свободы общего режима. Сейчас девушку депортировали, она продолжит отбывать наказание в тюрьме РФ.
Сообщается, что россиянка попыталась провезти героин из китайского административного района Макао в материковую часть страны.
Лопатина дала письменное согласие на отбывание наказания на родине. Оба государства согласовали передачу и прием осужденной.
Российский суд признал приговор Китая и осудил женщину по статье 188 УК РФ, утратившей силу. Лопатиной назначено 12 лет колонии, из которых 6 лет 6 месяцев и 24 дня она должна отбыть в РФ. Заключенная уже вернулась в Россию, ее поместили в исправительную колонию общего режима.
