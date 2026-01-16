«Формулировка непонятна»: Ковальчук объяснила слова Чумакова на скандальном интервью

— Его фразу о том, что «никто никому ничего не должен», расценили так, будто он не хочет брать ответственность на себя за свою семью. Но, конечно, он берет на себя все обязательства, положенные главе семьи. Просто ему, как достаточно яркому альфа-самцу, формулировка «мужчина должен» непонятна. Ему понятна фраза «мужчина хочет и делает», — объяснила Ковальчук слова супруга.