«Формулировка непонятна»: Ковальчук объяснила слова Чумакова на скандальном интервью

Певица Юлия Ковальчук прокомментировала резонансные высказывания своего мужа, артиста Алексея Чумакова, о браке и отношениях. Своим мнением она поделилась в новом выпуске RuTube-шоу «12 вопросов».
В ходе беседы артистка ответила на вопросы о семейной жизни и реакции общественности на слова супруга, после которых его неоднократно называли абьюзером. Ковальчук отметила, что эти заявления были неверно поняты.
По ее словам, высказывания были неверно истолкованы и вырваны из контекста, а смысл сводился к тому, что отношения — это осознанный выбор двух людей, а не система обязательств.
— Его фразу о том, что «никто никому ничего не должен», расценили так, будто он не хочет брать ответственность на себя за свою семью. Но, конечно, он берет на себя все обязательства, положенные главе семьи. Просто ему, как достаточно яркому альфа-самцу, формулировка «мужчина должен» непонятна. Ему понятна фраза «мужчина хочет и делает», — объяснила Ковальчук слова супруга.
«Вдул бы или не вдул» — так оценивал певец Чумаков в начале отношений свою коллегу, а ныне жену и мать его двоих детей Юлию Ковальчук. Артист в интервью телеведущей Светлане Бондарчук также заявил, что муж и жена «ничем друг другу не обязаны». Неоднозначные высказывания певца разгневали пользователей Сети, которые заподозрили в Ковальчук жертву абьюза. О чем говорит язык тела супругов и есть ли в этих отношениях взаимное уважение, «Вечерней Москве» рассказал профайлер, психолог-практик, руководитель Московского центра психофизиологических исследований Максим Коваленко.