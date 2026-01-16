К жителям Алматы обратились с важным предупреждением по погоде

Так, ДЧС мегаполиса на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует, что:
«16−17 января на дорогах Алматы ожидается гололед. В горных районах и городе ожидаются туман, осадки, понижение температуры».
В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы.
Также горожан призывают соблюдать правила пожарной безопасности:
следите за герметичностью дымохода, чтобы избежать проникновения угарного газа от продуктов горения; не перегружайте электросети.
Ранее синоптики заявили, что с 16 по 18 января 2026 года Алматы накроют снегопад и 16-градусный холод.