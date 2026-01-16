Ричмонд
К жителям Алматы обратились с важным предупреждением по погоде

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня, 16 января 2026 года, разослал важное предупреждение по погоде для жителей и гостей южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, ДЧС мегаполиса на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует, что:

«16−17 января на дорогах Алматы ожидается гололед. В горных районах и городе ожидаются туман, осадки, понижение температуры».

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы.

Также горожан призывают соблюдать правила пожарной безопасности:

следите за герметичностью дымохода, чтобы избежать проникновения угарного газа от продуктов горения; не перегружайте электросети.

Ранее синоптики заявили, что с 16 по 18 января 2026 года Алматы накроют снегопад и 16-градусный холод. О том, какой будет погода в южной столице в феврале, можете узнать по ссылке.