Новый троллейбус «Адмирал» с автономным ходом появится в Иркутске

IrkutskMedia, 16 января. Муниципальное унитарное предприятие «Иркутскгортранс» Иркутска получит новый троллейбус модели «Адмирал». Его стоимость составляет 38,4 млн рублей. Предприятие выделит деньги из собственных средств предприятия. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Произведенный на Энгельском заводе электрического транспорта троллейбус 2025 года выпуска рассчитан на перевозку до 100 пассажиров, включая маломобильные группы населения. В салоне также предусмотрено место для инвалидной коляски, выдвижной пандус, системы фиксации и оповещения.
Технические особенности модели включают электронную систему управления подвеской, сенсорные кнопки открытия дверей и современные литий-титанатные аккумуляторы. Последние обеспечивают до 20 км автономного хода без подключения к контактной сети. Рабочее место водителя оборудовано панорамным обзором и системой видеоконтроля за зонами посадки и дорожной обстановкой.
Напомним, Иркутск стал первым городом страны, на улицы которого вышел троллейбус 6281 «Адмирал» в новейшей комплектации. Современное транспортное средство курсирует по маршруту № 3 «микрорайон Солнечный — предместье Марата».