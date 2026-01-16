Новый троллейбус «Адмирал» с автономным ходом появится в Иркутске

Произведенный на Энгельском заводе электрического транспорта троллейбус 2025 года выпуска рассчитан на перевозку до 100 пассажиров, включая маломобильные группы населения. В салоне также предусмотрено место для инвалидной коляски, выдвижной пандус, системы фиксации и оповещения.