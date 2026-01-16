Кондиционер и обогреватель спасают от гриппа в одном помещении

Проживание с больным гриппом не всегда приводит к заражению, если в комнате активно работают обогреватели и системы вентиляции. К такому выводу пришли ученые Университета Мэриленда. Результаты эксперимента опубликованы в журнале PLOS Pathogens.
В исследовании участвовали пятеро студентов с подтвержденным гриппом и 11 здоровых добровольцев среднего возраста. Все они две недели находились на изолированном этаже гостиницы, имитируя бытовое взаимодействие: общались, занимались совместными делами, проводили время в одной комнате. Несмотря на близкий контакт, ни один здоровый участник не заразился.
Ученые объясняют это несколькими факторами. Во-первых, больные почти не кашляли, из-за чего количество вирусных частиц в воздухе оставалось низким. Во-вторых, вентиляция, обогреватели и осушители быстро снижали концентрацию вируса в помещении. Кроме того, средний возраст добровольцев снижал восприимчивость к инфекции.
Специалисты отмечают, что кашель остается главным источником заражения, особенно в помещениях со стоячим воздухом. Для защиты они советуют использовать портативные очистители воздуха и маски N95 в местах с плохой вентиляцией.
