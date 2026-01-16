Кондиционер и обогреватель спасают от гриппа в одном помещении

В исследовании участвовали пятеро студентов с подтвержденным гриппом и 11 здоровых добровольцев среднего возраста. Все они две недели находились на изолированном этаже гостиницы, имитируя бытовое взаимодействие: общались, занимались совместными делами, проводили время в одной комнате. Несмотря на близкий контакт, ни один здоровый участник не заразился.