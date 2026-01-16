«Водитель, врач и кладовщик»: названы самые денежные работы января в Омске

В Омске в январе больше всего готовы платить водителю категории «E» в транспортной компании. Кандидату предлагают зарплату от 100 тысяч рублей, а также оплату аренды за квартиру за первый месяц работы и оплату авиабилетов при переезде для иногороднего сотрудника. Второе место занимает вакансия кладовщика-комплектовщика в крупной розничной сети. Будущему сотруднику обещают оплату от 90 до 120 тысяч рублей, бонусы, корпоративные скидки и бесплатное питание. На третьем месте — вакансия врача-оториноларинголога. Кандидату предлагают оплату в размере 90 тысяч рублей в месяц.