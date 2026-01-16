Между двумя деревнями в Башкирии попал в беду мужчина: ему на помощь выехали спасатели

Сегодня ночью, 16 января, в Баймакском районе Башкирии произошел инцидент. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайном ситуациям.
Между деревнями Комсомол и Урал 55-летний мужчина застрял на автомобиле. На помощь ему из Сибая выехали спасатели Госкомитета по ЧС. После оказанной помощи мужчина продолжил поездку в деревню Урал. Никакая медицинская помощь ему не была необходима.
— Будьте аккуратнее на дорогах, а также особенно бдительны при дальних поездках. При возникновении экстренных ситуаций звоните по номеру 112! — призвали в ГК ЧС.
