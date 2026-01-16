Пробежка, хоккей с мячом и брейк: проект «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Стартовал прием заявок для участия в чемпионате Хабаровска по адаптивному плаванию (0+). К участию приглашаются спортсмены старше 12 лет. Сам турнир пройдет 30 и 31 января с 10:00 до 13:00. Площадкой станет плавательный бассейн «Дельфин». Спортсмены допускаются при наличии справок от врача. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.