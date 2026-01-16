Пробежка, хоккей с мячом и брейк: проект «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Спортивная зима в регионе продолжается. На различные активности приглашают всех жителей и гостей Хабаровского края. Мероприятия организованы благодаря проекту «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, в эту субботу, 17 января, жителей краевой столицы приглашают на новогодний забег (0+). Дистанция составит 5 км. Старт в 09:00. Точка сбора: набережная стадиона им. Ленина (старт от сцены у речного вокзала).
Хабаровск примет этап Всероссийских соревнований по хоккею с мячом клуба «Плетеный мяч» (0+). Игры пройдут 17 и 18 января. Начало в оба дня в 12:00. Вход для зрителей свободный. Площадкой выступит Арена «Ерофей» (вход через служебный вход с южной стороны, 1 этаж).
18 января состоится чемпионат Дальнего Востока по брейкингу (6+). Лучшие спортсмены региона поспорят за медали. Вход для болельщиков свободный. Соревнования продлятся с 09:00 до 21:00. Турнир пройдет в Краевом центре единоборств.
Стартовал прием заявок для участия в чемпионате Хабаровска по адаптивному плаванию (0+). К участию приглашаются спортсмены старше 12 лет. Сам турнир пройдет 30 и 31 января с 10:00 до 13:00. Площадкой станет плавательный бассейн «Дельфин». Спортсмены допускаются при наличии справок от врача. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что в Хабаровском крае 2026-й год объявлен Годом спорта. С такой инициативой выступил глава региона Дмитрий Демешин на итоговом расширенном заседании правительства. В этом году регион вновь станет организатором значимых всероссийских и международных мероприятий.