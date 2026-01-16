Флагманские центры для оказания экстренной медпомощи будут построены в Минске. Подробности сообщили в Мингорисполкоме.
Строительство флагманских центров планируется на базе трех крупных медицинских учреждений Минска — больница скорой медицинской помощи, 10-я городская клиническая больница, Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Сейчас объекты находятся на стадии проектирования.
Глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич пояснил, что задача флагманских центров заключается в том, чтобы экстренная помощь оказывалась максимально и эффективно в разных точках столицы. Он добавил, что, как подразумевается, в указанных учреждениях специалисты в течение суток смогут провести быструю диагностику, проконсультируют пациентов, а также начнут лечение в тех ситуациях, которые требуют неотложного вмешательства.
— Грубо говоря, это корпус, в котором производится диагностика и стабилизация состояния человека, либо ему оказывается первичная медицинская помощь, — уточнил Юрий Горбич.
