Флагманские центры для оказания экстренной медпомощи будут построены в Минске

Глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич пояснил, что задача флагманских центров заключается в том, чтобы экстренная помощь оказывалась максимально и эффективно в разных точках столицы. Он добавил, что, как подразумевается, в указанных учреждениях специалисты в течение суток смогут провести быструю диагностику, проконсультируют пациентов, а также начнут лечение в тех ситуациях, которые требуют неотложного вмешательства.