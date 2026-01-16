Больше ухода, меньше очередей: в Татарстане приняли новый план помощи пожилым и инвалидам

Но самое масштабное — развитие надомного ухода. Власти делают ставку на то, чтобы как можно больше людей могли оставаться в своих квартирах, получая необходимую помощь. К 2028 году планируют охватить соцобслуживанием на дому свыше 16 тысяч пожилых и людей с инвалидностью — в том числе через услугу «Помощник по уходу».