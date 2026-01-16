Больше ухода, меньше очередей: в Татарстане приняли новый план помощи пожилым и инвалидам

В Татарстане готовят серьезный апгрейд системы соцобслуживания для пожилых и людей с инвалидностью. Власти утвердили трехлетний план (2026−2028 годы), который должен разгрузить очереди в дома интернаты и сделать жизнь там куда комфортнее.
Что конкретно собираются делать? Во-первых, пересмотрят правила — упростят процедуру заселения в стационары. Во-вторых, серьезно улучшат медпомощь: в поликлиниках появятся врачи гериатры (это специалисты по здоровью пожилых), усилят наблюдение за пациентами и откроют больше гериатрических отделений.
Не забудут и про сами здания: каждый год будут ремонтировать дома интернаты, чтобы людям было удобно и безопасно жить. А еще государство поможет некоммерческим организациям — выделит им субсидии на соцобслуживание.
Но самое масштабное — развитие надомного ухода. Власти делают ставку на то, чтобы как можно больше людей могли оставаться в своих квартирах, получая необходимую помощь. К 2028 году планируют охватить соцобслуживанием на дому свыше 16 тысяч пожилых и людей с инвалидностью — в том числе через услугу «Помощник по уходу».