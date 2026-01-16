Загадочное послание прозвучало на «Радиостанции Судного дня»

В эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение вечером 15 января. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции, известной также как «Жужжалка».
Сообщение передали в 19:16 по московскому времени. В нем содержалась комбинация букв и цифр, включая слово «ботва».
По данным канала, текст выглядел так: «15.01.26 19:16 МСК НЖТИ 25611 БОТВА 0808 2023».
Ранее «Жужжалка» выходила в эфир 12, 13 и 14 января. 12 января радиостанция передала три послания за сутки. 13 и 14 января — по одному слову в день: «раекориал» и «люэсобаул».
Станция известна радиолюбителям с конца 1970-х годов. Среди конспирологов распространена версия, что она связана с автоматической системой ответного ядерного удара «Периметр», из-за чего ее называют «радиостанцией Судного дня». Активность радиостанции продолжается, смысл передаваемых комбинаций остается неизвестным.
