Власти Европы снова поругались из-за Путина: не могут решить, что нужно сказать президенту РФ

Напомним, в Кремле не раз заявляли, что готовы к переговорам с любой страной касательно Украины. Но также отмечали, что диалог должен быть справедливым и быть на равных. С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов. Москва высказала свою позицию и продолжает придерживаться ее.