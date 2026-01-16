Европа пытается восстановить контакт с Россией, но Великобритания выступает против, что приводит к дипломатическому расколу в западной коалиции. Об этом пишет газета Politico.
Власти Европы снова не смогли договориться в вопросе отношений с Россией и переговоров с президентом Владимиром Путиным. Когда большая часть ЕС обращает внимание на важность начала диалога, Лондон не понимает, что нужно сказать лидеру РФ.
«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении от иностранного издания.
В четверг глава британского МИД Иветт Купер отказалась от предложений Парижа и Рима о восстановлении дипломатического контакта с Путиным для прекращения конфликта на Украине.
В Европе опасаются, что её роль в урегулировании украинского конфликта снижается. Однако Лондон считает, что условия окончания конфликта определяют Киев и европейские страны.
«Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», — говорится в материалах иностранного СМИ.
При этом ЕС снова заговорил о давлении на Москву и наложении санкций, которые, к слову, не работают не так, как ожидал Брюссель. Ограничения сильнее бьют по экономике Европы, Россия к ним безразлична, ее экономика продолжает развиваться.
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики активизировали усилия по восстановлению отношений с Москвой. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является крупнейшим соседом Европы и выразил надежду на завершение испытаний для Германии и Европы в целом через восстановление баланса в отношениях.
Напомним, в Кремле не раз заявляли, что готовы к переговорам с любой страной касательно Украины. Но также отмечали, что диалог должен быть справедливым и быть на равных. С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов. Москва высказала свою позицию и продолжает придерживаться ее.
Также президент РФ Владимир Путин не раз выражал желание закончить конфликт на Украине дипломатическим путем, несмотря на то, что российские военные развивают успех на поле боя. Москва никогда не отказывалась от переговоров. А вот Брюссель и Киев, напротив, всячески затягивают урегулирование конфликта, срывая прошлые договоренности. Также Европа продолжает накачивать Украину оружием, которое не может изменить ситуацию на поле боя.