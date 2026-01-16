Певица Glukoza объяснила, почему странно двигается на концертах

После смены имиджа певицы Натальи Ионовой, известной как Glukoza, у части поклонников появились вопросы к новому стилю. Артистка объяснила, что изменения связаны с творческими поисками, а не с личными проблемами.
Исполнительница отметила, что с началом новой эры потеряла часть аудитории, однако считает трансформацию естественной. По ее словам, она не изменилась внутренне, а лишь выбрала другой артистический образ, так как для творческого человека поиск новых форм — нормальный процесс.
Певица также прокомментировала слухи о возможных зависимостях, подчеркнув, что они не имеют отношения к реальности. Она пояснила, что воспринимает внешность как зону свободы и добавила, что сексуальность присутствовала в ее образе всегда, просто сейчас она подается иначе. Glukoza добавила, что необычные движения на сцене связаны с жанром свободного танца.
— Это жанр контемпорари, свободный танец. Ты когда на балет приходишь, тоже спрашиваешь, почему вы так ноги расставляете, так высоко их поднимаете, почему у вас колготки видны и трусы? — ответила она на вопрос комика Ильи Соболева об образе.
В марте 2025 года певица шокировала поклонников странным внешним видом и поведением. Она опубликовала полуобнаженные кадры из душа. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, о чем может говорить подобное поведение.