Академический район встал в мощную пробку из-за ДТП

На дороге скопилось много машин (архивное фото).
Мощная пробка скопилась на выезде из Академического района Екатеринбурга утром 16 января. Автобусы следуют с большой задержкой, сообщает городской департамент транспорта.
Паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев утверждает, что причиной стала авария на перекрестке Бардина — Серафимы Дерябиной. «Cкопление автотранспорта на улице Вильгельма де Геннина. Ожидаемое опоздание автобусов до 30 минут», — предупреждает telegram-канал «Дептранс Екатеринбурга».
Подтверждается информация и дорожными Яндекс-картами. Как видно на скрине, выезд из Академа до Объездной дороги крайне затруднен.
Выезд из Академа затруднен.