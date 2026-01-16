Ричмонд
Академический район встал в мощную пробку из-за ДТП

Мощная пробка скопилась на выезде из Академического района Екатеринбурга утром 16 января. Автобусы следуют с большой задержкой, сообщает городской департамент транспорта.

На дороге скопилось много машин (архивное фото).

Паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев утверждает, что причиной стала авария на перекрестке Бардина — Серафимы Дерябиной. «Cкопление автотранспорта на улице Вильгельма де Геннина. Ожидаемое опоздание автобусов до 30 минут», — предупреждает telegram-канал «Дептранс Екатеринбурга».

Подтверждается информация и дорожными Яндекс-картами. Как видно на скрине, выезд из Академа до Объездной дороги крайне затруднен.

Выезд из Академа затруднен.