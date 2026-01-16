Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура заинтересовалась жалобами на антисанитарию в морге Тулуна

Сообщается, что в морге Тулуна царит антисанитария, а трупы сваливают на пол.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области прокуратура организовала проверку в морге Тулуна. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Тулунская межрайонная прокуратура заинтересовалась обращением местного жителя о том, что помещение, предназначенное для хранения и выдачи трупов в Тулуне, находится в ненадлежащем состоянии.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства, а также иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Telegram-канала Babr Mash пишет, что помещения морга завалены кучами непонятного хлама, кругом многолетний слой пыли. В зале для вскрытий ржавые скальпели. В публикации говорится, что когда умерших много, то тела сваливают прямо на пол, друг на друга.

Ранее прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать подъезд многоквартирного дома.