Прокуратура заинтересовалась жалобами на антисанитарию в морге Тулуна

В Иркутской области прокуратура организовала проверку в морге Тулуна. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Тулунская межрайонная прокуратура заинтересовалась обращением местного жителя о том, что помещение, предназначенное для хранения и выдачи трупов в Тулуне, находится в ненадлежащем состоянии.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства, а также иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Telegram-канала Babr Mash пишет, что помещения морга завалены кучами непонятного хлама, кругом многолетний слой пыли. В зале для вскрытий ржавые скальпели. В публикации говорится, что когда умерших много, то тела сваливают прямо на пол, друг на друга.
