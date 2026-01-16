На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла смертельная авария

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 января после полудня, в южном направлении трассы. Водитель «Джили Атлас» не справился с управлением, после чего машину занесло, и она врезалась в попутный «Мерседес Бенц». В результате аварии 59-летний водитель первого автомобиля погиб.