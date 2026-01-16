Ричмонд
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла смертельная авария

В Ростовской области занос автомобиля привел к аварии, унесшей жизнь человека.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области произошла смертельная авария. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 января после полудня, в южном направлении трассы. Водитель «Джили Атлас» не справился с управлением, после чего машину занесло, и она врезалась в попутный «Мерседес Бенц». В результате аварии 59-летний водитель первого автомобиля погиб.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении.

