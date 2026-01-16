В Омской области на страшном пожаре погиб мужчина

В Павлоградском районе горел частный дом. Пожар буйствовал на 16 квадратных метров. Несмотря на малую площадь, охваченную огнем, пожарным пришлось привлечь к работе добровольцев. Однако, делу это особо не помогло — огонь уничтожил дом, а в ходе разбора завалов, спасателями был обнаружен погибший мужчина. Еще один масштабный пожар произошел в минувшие сутки в Ленинском округе — неконтролируемым огнем был полностью уничтожен огромный ангар.