В Омской области на страшном пожаре погиб мужчина

Огонь в частном доме Павлоградского района был таком мощным, что к тушению были привлечены добровольцы.

Источник: Комсомольская правда

Не обошлись минувшие сутки без трагедии, к которой привел значительный пожар в Павлоградском районе. После разбора полностью сгоревшего дома — тушению не помогли даже привлеченные пожарными добровольцы — на месте пожары был найдет труп.

В Павлоградском районе горел частный дом. Пожар буйствовал на 16 квадратных метров. Несмотря на малую площадь, охваченную огнем, пожарным пришлось привлечь к работе добровольцев. Однако, делу это особо не помогло — огонь уничтожил дом, а в ходе разбора завалов, спасателями был обнаружен погибший мужчина. Еще один масштабный пожар произошел в минувшие сутки в Ленинском округе — неконтролируемым огнем был полностью уничтожен огромный ангар.