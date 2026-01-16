В карьере Долиной началась новая серия отмен

При этом Долину тихо убрали из списка участников концерта-съемки «Парад юмора», запланированного на 13 февраля в КЗ «Меридиан». На официальном сайте шоу ее имя отсутствует, хотя ранее о сообщалось об участии певицы. Большой концерт в Санкт-Петербурге, который должен был пройти 25 февраля в БКЗ «Октябрьский», перенесли на 15 ноября.