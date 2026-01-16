В карьере Долиной началась новая серия отмен

Долина осталась без выступлений до весны.
Началась новая серия переносов и отмен концертов певицы Ларисы Долиной. По данным журналистов, с афиш сразу нескольких столичных и региональных залов исчезли мероприятия с участием народной артистки.
«Из-за скандала с квартирой Лариса Долина осталась без выступлений — гастрольный график сорван до весны», — сообщил StarHit. По их данным, с афиш сразу нескольких столичных и региональных залов исчезли мероприятия с участием народной артистки.
Сейчас, по данным издания, в расписании певицы до весны фактически остался один столичный клубный концерт — в московском баре 27 января. В заведении заверили, что мероприятие не под угрозой, половина мест уже продана, стоимость билетов составляет от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.
При этом Долину тихо убрали из списка участников концерта-съемки «Парад юмора», запланированного на 13 февраля в КЗ «Меридиан». На официальном сайте шоу ее имя отсутствует, хотя ранее о сообщалось об участии певицы. Большой концерт в Санкт-Петербурге, который должен был пройти 25 февраля в БКЗ «Октябрьский», перенесли на 15 ноября.
Концерт Долиной в одном из столичных баров 1 марта, где билеты продавались по цене от 5 до 15 тысяч рублей, и вовсе не состоится. Выступление было отменено.
«Юбилей на бис» в Московском международном Доме музыки 6 марта также убрали с афиши. На сайте учреждения мероприятие отсутствует, хотя ранее в анонсе подчеркивалось, что выступление Долиной станет частью традиции ее концертов к 8 Марта.