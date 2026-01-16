В России разработали метод проверки происхождения вин по элементному составу

«При помощи приложения, разработанного посредством технологий нейросетевого моделирования, по элементному составу вина устанавливается его соответствие “элементному образу” региона, то есть его географическое происхождение. В итоге система с точностью более 95% позволяет утверждать информацию о подлинности вина или о том, что его состав не соответствует заявленному происхождению», — отметила специалист.