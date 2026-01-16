В Жодино жилые дома остались без отопления после прорыва теплотрассы. Подробности рассказали в организации «Минскэнерго».
Вечером 15 января в Жодино в районе улицы Тимирязева, 9 на участке тепловой магистрали диаметров 259 миллиметров случился прорыв теплотрассы с выбросом воды. Авария оперативно была локализована. Специалисты «Минскэнерго» проводили срочные ремонтно-восстановительные работы.
«В результате аварии временно отключены от отопления и горячего водоснабжения часть жилых домов по улицам Тимирязева, Венисье, Научная, а также детский сад № 8, расположенный по адресу улица Тимирязева, 1», — сообщили в организации.
В «Минскэнерго» утром 16 января отметили, что специалистами был осуществлен комплекс технологических операций, связанных со вскрытием тепловой камеры и откачке воды. Проведение работ было осложнено неблагоприятными условиями. В частности, глубокое промерзание грунта создавало дополнительные технические трудности в момент демонтажа верхнего слоя почвы, а также для доступа к инженерным коммуникациям.
«Минскэнерго» сказало о ситуации с отоплением и водой после прорыва теплотрассы в Жодино. Фото: телеграм-канал «Минскэнерго».
В 00.30 специалисты обнаружил поврежденный участок и ремонтные бригады приступили к работе. Уже в 05.25 началось заполнение системы теплоснабжения. Сотрудниками «Минскэнерго» продолжаются ремонтные работы для скорейшего восстановления теплоснабжения.
В 07.30 завершилось заполнение ранее поврежденного участка тепловой магистрали, и отопление вернулось в дома в Жодино.
