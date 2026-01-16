Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жодино жилые дома остались без отопления после прорыва теплотрассы

«Минскэнерго» сказало о ситуации с отоплением и водой после прорыва теплотрассы в Жодино.

Источник: Комсомольская правда

В Жодино жилые дома остались без отопления после прорыва теплотрассы. Подробности рассказали в организации «Минскэнерго».

Вечером 15 января в Жодино в районе улицы Тимирязева, 9 на участке тепловой магистрали диаметров 259 миллиметров случился прорыв теплотрассы с выбросом воды. Авария оперативно была локализована. Специалисты «Минскэнерго» проводили срочные ремонтно-восстановительные работы.

«В результате аварии временно отключены от отопления и горячего водоснабжения часть жилых домов по улицам Тимирязева, Венисье, Научная, а также детский сад № 8, расположенный по адресу улица Тимирязева, 1», — сообщили в организации.

В «Минскэнерго» утром 16 января отметили, что специалистами был осуществлен комплекс технологических операций, связанных со вскрытием тепловой камеры и откачке воды. Проведение работ было осложнено неблагоприятными условиями. В частности, глубокое промерзание грунта создавало дополнительные технические трудности в момент демонтажа верхнего слоя почвы, а также для доступа к инженерным коммуникациям.

«Минскэнерго» сказало о ситуации с отоплением и водой после прорыва теплотрассы в Жодино. Фото: телеграм-канал «Минскэнерго».

В 00.30 специалисты обнаружил поврежденный участок и ремонтные бригады приступили к работе. Уже в 05.25 началось заполнение системы теплоснабжения. Сотрудниками «Минскэнерго» продолжаются ремонтные работы для скорейшего восстановления теплоснабжения.

В 07.30 завершилось заполнение ранее поврежденного участка тепловой магистрали, и отопление вернулось в дома в Жодино.

Ранее ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера.

Тем временем кобринское мороженое и одна из моделей Belgee получили в Беларуси Знак качества.

Кстати, судэксперты сказали, в каком случае пожилые белорусы не смогут продать квартиру.