В Жодино жилые дома остались без отопления после прорыва теплотрассы

В «Минскэнерго» утром 16 января отметили, что специалистами был осуществлен комплекс технологических операций, связанных со вскрытием тепловой камеры и откачке воды. Проведение работ было осложнено неблагоприятными условиями. В частности, глубокое промерзание грунта создавало дополнительные технические трудности в момент демонтажа верхнего слоя почвы, а также для доступа к инженерным коммуникациям.