Рейсов из Уфы в Таджикистан станет больше

С 4 февраля авиакомпания Nordwind Airlines увеличивает частоту полетов по маршруту Уфа — Душанбе — Уфа.
Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Boeing 737−800. Вылет из Уфы в 19.25 по местному времени. Всего пассажиры проведут в пути 3 часа 15 минут.
Напомним, что прямые рейсы из Уфы в Душанбе также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».
Ранее «Башинформ» писал о том, что с 1 ноября расширяется программа полетов из Уфы в Объединённые Арабские Эмираты. Новый регулярный рейс в Дубай открывает авиакомпания Utair.