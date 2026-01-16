Ричмонд
Рейсов из Уфы в Таджикистан станет больше

Новые рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.

Источник: Башинформ

С 4 февраля авиакомпания Nordwind Airlines увеличивает частоту полетов по маршруту Уфа — Душанбе — Уфа.

Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Boeing 737−800. Вылет из Уфы в 19.25 по местному времени. Всего пассажиры проведут в пути 3 часа 15 минут.

Напомним, что прямые рейсы из Уфы в Душанбе также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Ранее «Башинформ» писал о том, что с 1 ноября расширяется программа полетов из Уфы в Объединённые Арабские Эмираты. Новый регулярный рейс в Дубай открывает авиакомпания Utair.