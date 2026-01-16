Топ-5 главных новостей в Молдове 16 января 2026: В ресторан, где Санду принимала Макрона в Кишиневе, нагрянули с обысками; такой зимы в Молдове никто не ожидал — мороз до минус 20 градусов; счета за

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 16 января 2026:
1. В ресторан, где Санду принимала Макрона в Кишиневе, нагрянули с обысками: Элитное заведение оказалось в эпицентре скандала.
2. Такой зимы в Молдове никто не ожидал: Мороз до минус 15 градусов, и это еще немного потеплело.
3. Счета за отопление за декабрь вызвали оторопь у жителей Кишинева: «Больше 5 тысяч леев за квартиру — это вообще как?».
4. Один Михай Волонтир сделал для молдавской культуры больше, чем сотня нынешних чиновников: Но на могиле артиста до сих пор нет памятника, а его фильмы попадают под запреты.
5. На юге Молдовы «скорая» сбила ребенка: Девочка в тяжелом состоянии была экстренно госпитализирована.
Читайте также:
В Молдове назвали размер налога на посылки из-за рубежа: НДС 20 процентов и плюс 20 леев — это грабеж, к которому власти ПАС клялись не прибегать.
Новые правила могут вступить в силу с 1 июля этого года (далее…).
Спикер парламента Грузии: «Мы не хотим, чтобы наша страна была так же упразднена, как это хочет сделать с Молдовой Санду».
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за объединение страны с Румынией, если бы по этому вопросу был проведён референдум (далее…).
«Спим с включенным светом, в страхе, что тараканы заползут в уши»: Руководство Технического университета Молдовы признало, что в общежитии есть насекомые, но во всём обвинило студентов.
История с тараканами, прописавшимися в общежитии политеха, превратилась чуть ли не в политический вопрос с подрывом репутации ректора вуза (далее…).