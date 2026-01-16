В Омской области многодетная мать пыталась купить дрова и потеряла деньги

Прокуратура Азовского немецкого национального района Омской области провела проверку по обращению местной жительницы — многодетной матери пятерых несовершеннолетних детей, один из которых имеет статус ребенка-инвалида.
Женщина рассказала, что стала жертвой мошенничества. Под предлогом покупки дров она перевела 24 000 рублей на указанный злоумышленниками счет.
По факту хищения возбудили уголовное дело. В ходе расследования полиция установила владельца банковской карты, на которую поступили средства. Им оказался житель города Сергач Нижегородской области, который сообщил, что потерял карту, но не заблокировал ее.
В интересах пострадавшей семьи прокуратура подала в суд иск о взыскании неосновательного обогащения. Мировой судья судебного участка № 1 Сергачского района удовлетворил требование в полном объеме.
Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.
